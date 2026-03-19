10 yıl hapis cezası kesinleşen cinayet sanığı yakalandı: "Seneye görüşürüz"

10 yıl hapis cezası kesinleşen cinayet sanığı yakalandı: 'Seneye görüşürüz'
Samsun'da 2020 yılında meydana gelen kahvehane sahibi cinayetiyle ilgili yeniden yargılama sonucu 10 yıl hapis cezası alan sanık, cezasının kesinleşmesi üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayda, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kahvehane işletmecisi Nadir Onat hayatını kaybetmişti.

Samsun'da 2020 yılında meydana gelen kahvehane sahibi cinayetiyle ilgili yeniden yargılama sonucu 10 yıl hapis cezası alan sanık, cezasının kesinleşmesi üzerine yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün adliyeye çıkarılırken "Seneye görüşürüz" demesi dikkat çekti.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde 12 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kahvehane işletmecisi 2 çocuk babası Nadir Onat (41) ile Gürkan Ç. yaralandı. Ağır yaralanan Onat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ocak 2022 tarihinde görülen davada Gürkan Ç. ve Hazal B. 15'er yıl hapis cezalarına çarptırılırken, Altan E.'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar da beraat etti. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gürkan Ç. ve Hazal B.'ye verilen cezayı da az buldu ve beraat edenlere verilen kararlarını da bozarak sanıkların yeniden yargılanmasına hükmetti.

Mahkemenin 4 Mart 2025 tarihinde yeniden görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Gürkan Ç. ve Hazal B., müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan Altan E. ile Mehmet D.B. 10'ar yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan bir sanık ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanıp verilen 10 yıl hapis cezası geçen hafta kesinleşen Altan E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Altan A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyeye sevk edildi. Hükümlünün adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Seneye görüşürüz" dedi. Adli işlemleri tamamlanan Altan E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
