Samsun'da 4 kişiyi silahla yaralayan kafe müdürü tutuklandı

Samsun'da 4 kişiyi silahla yaralayan kafe müdürü tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafe önünde çıkan tartışmada, kafenin müdürü C.K., 4 kişiyi silahla yaralayarak tutuklandı. Olayın, bar çalışanlarının kadınlara yönelik sözlü sarkıntılık etmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Samsun'da bir kafe önünde çıkan tartışmada 4 kişiyi silahla yaralayan kafenin müdürü tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin mesul müdürü C.K. (36), bir barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y.'yi (38) tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın bar çalışanlarının kafede bulunan kadınlara sözlü sarkıntılık etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan C.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. C.K., olayı yatıştırmaya çalıştığını ancak yaralıların kendisine saldırdığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

