Samsun'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Toplantıları
Samsun'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde, KADES uygulamasının faydaları ve kullanımı hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 243 vatandaşa bilgi verildi.
Samsun'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı bilgilendirme toplantısında, toplam 243 vatandaşa KADES uygulamasının kullanımı, amacı ve sunduğu acil destek imkanları anlatıldı.
Yetkililer, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa