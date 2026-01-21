Haberler

Samsun'da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 280 bin adet makaron, 40 bin adet sigara ele geçirildi

Samsun'da kaçak sigara ve tütün operasyonu: 280 bin adet makaron, 40 bin adet sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 280 bin makaron, 40 bin makaron sigara, 130 kilo kaçak tütün ve bir sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 280 bin adet makaron, 40 bin adet makaron sigara, 130 kilo kaçak tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çarşamba ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 280 bin adet makaron, 40 bin adet makaron sigara, 130 kilogram kaçak tütün ile 1 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

