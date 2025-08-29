Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 48 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da KOM polisinin düzenlediği operasyonda, kaçak sigara ticaretine yönelik 48 bin makaron ve bir elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 48 bin makaron ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticaretine darbe vurdu. KOM polisi, İlkadım ilçesinde bir ikamette elektrikli makine kullanılarak kaçak sigara sarımı ve satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda, 38 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 10 bin adet kaçak makaron ve çalışır halde 1 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
