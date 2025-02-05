Samsun'da Kaçak Tütün ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yeri ve ikamette yaptığı aramada kaçak tütün mamülleri ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince R.D. (67) isimli şahsa ait iş yeri ve evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 12 kilo kaçak tütün, bin 893 adet doldurulmuş makaron, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 21 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili R.D. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN