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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu
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Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 180 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 90 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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