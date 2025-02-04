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Samsun'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlediği operasyonda 2 kişi kaçak sigara ve tütün ticareti yaparken yakalanırken, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında Atakum ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 43 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron, 12 bin adet makaron sigara, 12 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 9 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlerle ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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