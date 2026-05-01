Samsun'da kaçak sigara imalathanesine baskın

Samsun'un Atakum ilçesinde kaçak sigara üretimi yapılan adrese düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum'da bir ikametin elektrikli makinelerle kaçak sigara üretimi amacıyla kiralandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak üretim faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Adreste yapılan aramada 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 275 kilogram kaçak tütün, 760 adet kaçak sigara ve 50 adet kesilmiş makaron bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
