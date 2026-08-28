Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 80 Parfüm ve 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerinin 2 ilçede düzenlediği çalışmalarda 80 adet gümrük kaçağı parfüm ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Terme ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 80 adet gümrük kaçağı parfüm ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı