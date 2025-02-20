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Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu

Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu
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Samsun'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 37 bin adet kaçak makaron sigara ile birlikte çeşitli kaçak malzemeler ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından kaçak makaron operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 37 bin adet kaçak makaron sigara, 25 bin adet kaçak makaron, 1 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirdi. Operasyon dahilinde 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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