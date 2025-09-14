Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında kazı aletlerine el konuldu ve adli işlem başlatıldı.
Samsun'da 6 kişi, define için kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri H.Ş.'ye (59) ait arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şahıs, kaçak kazı yaptıkları esnada kazıda kullandıkları aletlerle birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların kullandıkları suç aletlerine el konularak, haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa