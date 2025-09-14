Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

Samsun'da 6 kişi, define için kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri H.Ş.'ye (59) ait arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şahıs, kaçak kazı yaptıkları esnada kazıda kullandıkları aletlerle birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların kullandıkları suç aletlerine el konularak, haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN