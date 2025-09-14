Haberler

Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında kazı aletlerine el konuldu ve adli işlem başlatıldı.

Samsun'da 6 kişi, define için kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri H.Ş.'ye (59) ait arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şahıs, kaçak kazı yaptıkları esnada kazıda kullandıkları aletlerle birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların kullandıkları suç aletlerine el konularak, haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor

Tribünler bu sesle inledi! Galatasaray'a flaş gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.