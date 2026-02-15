Haberler

Samsun'da kaçak içki ve tütün operasyonu: 64 şişe sahte alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen polis operasyonunda 64 şişe sahte alkollü içki ile çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 64 şişe sahte/kaçak alkollü içki ile çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde belirlenen bir iş yeri ve bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlandığı değerlendirilen ürünler ele geçirildi.

Aramalarda 64 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 39 paket gümrük kaçağı ısıtmalı sigara çubuğu, 196 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi, 5 paket kaçak sigara ve 2 adet ısıtmalı sigara cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

