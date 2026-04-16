Samsun'da kaçak alkol operasyonu: 60 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde yapılan aramada 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun'da kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında İ.A. (65) isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada, 5 litrelik şişelere doldurulmuş toplam 60 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı