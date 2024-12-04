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Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 55 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 55 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 60 yaşındaki H.K.'nın büfesinde 55 litre etil alkol ve 13 litre el yapımı votka bulundu. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Tekkeköy ilçesinde H.K.(60) isimli şahsın işlettiği büfede kaçak alkol ürünleri bulundurduğunu tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın iş yerinde yapılan aramada, 55 litre etil alkol ve 13 litre el yapımı votka ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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