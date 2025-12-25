Cezaevinde bulunan şahsın evinde 3,5 kilo esrar ele geçti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişiye ait evde 3 kilo 515 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 515 gram esrar ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, cezaevinde tutuklu bulunan bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri şahsın evinin eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 515 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa