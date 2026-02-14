Haberler

Çarşamba'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Çarşamba'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri 157 gram kubar esrar ve 5 kök kenevir bitkisi ile iklimlendirme düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, iklimlendirme düzeneği, 157 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbarat doğrultusunda şahsın ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi yapılmış özel düzenek, 157 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
