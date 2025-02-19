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Samsun'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Ruhsatsız Silah ve Mühimmatla Yakalandı

Samsun'da Jandarma Operasyonu: 4 Kişi Ruhsatsız Silah ve Mühimmatla Yakalandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 şahıs ruhsatsız silah ve mühimmatla yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 5 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca ve 209 mühimmat yer alıyor. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.B. (30), Ö.B. (24), O.A.(29) ve S.D.(43) isimli şahısların ruhsatsız silah bulundurdukları bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 209 adet mühimmat ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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