Samsun'da İzinsiz Define Kazısı: İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ve Havza ilçelerinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 ayrı kişi, jandarma ekiplerince kazı sırasında suçüstü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine hareketti. Jandarma ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir kişi ile Havza ilçesinde bir kişiyi arazide kazı yaparken kullandıkları malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı. - SAMSUN