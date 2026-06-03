Samsun'da fabrikadaki iş kazasında hayatını kaybeden 3 işçinin isimleri belli oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 3 işçinin isimleri belli oldu.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki fabrikanın çelikhane tesisinde saat 21.40'ta meydana gelen olayda, 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada fabrika çalışanları Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğruladı. Tavlı, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ekiplerin olay yerindeki inceleme ve çalışmaları sürerken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı