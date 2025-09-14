Haberler

Samsun'da İntihar Girişimi Polisin İkna Çabasıyla Sonuçlandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde viyadük üzerindeki korkuluklara çıkan H.D. isimli şahıs, polis ekiplerinin başarılı ikna çabası ile intihar girişiminden vazgeçti. Olay sonrası H.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Samsun'da viyadük üzerindeki korkuluklara çıkarak intihara kalışan şahsı polis ikna etti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu karşısındaki viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dumlu Açık Cezaevinden izinli çıkan H.D. (47) Samsun'a geldi. Viyadük üzerindeki korkuluğa çıkıp intihara kalkışan H.D.'yi fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis sevk edildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D.'yi kısa sürede ikna ederek intihara eyleminden vazgeçirdi. H.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
