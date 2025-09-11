Samsun'da İnşaattan 6 Bin 500 TL Çalan Hırsız Kısa Sürede Yakalandı

Samsun'da bir inşaatta ustaların soyunma odasından 6 bin 500 TL çalan şahıs, polisin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, Canik ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan ustalara ait soyunma odasındaki giysilerin arasında dün saat 13.30 sıralarında 6 bin 500 TL para çalındı. Durumu fark eden çalışanlar, olayı polise bildirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu hırsızlığın M.Ş. (35) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, şahsı olaydan sadece 2 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN