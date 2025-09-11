Haberler

Samsun'da İnşaattan 6 Bin 500 TL Çalan Hırsız Kısa Sürede Yakalandı

Samsun'da İnşaattan 6 Bin 500 TL Çalan Hırsız Kısa Sürede Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesindeki bir inşaatta ustaların soyunma odasından 6 bin 500 TL çalan M.Ş., polisin hızlı takibi sonucu sadece 2 saat içinde yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da bir inşaatta ustaların soyunma odasından 6 bin 500 TL çalan şahıs, polisin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, Canik ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan ustalara ait soyunma odasındaki giysilerin arasında dün saat 13.30 sıralarında 6 bin 500 TL para çalındı. Durumu fark eden çalışanlar, olayı polise bildirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu hırsızlığın M.Ş. (35) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis, şahsı olaydan sadece 2 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş., nöbetçi mahkemeye verdiği ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi

2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Nurullah Talha Yel ile anlaştı

Genç golcüyle anlaşıldı! İstanbul'a imza atmaya geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.