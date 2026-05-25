Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde yapımı süren 5 katlı inşaatta çalışan laminant ustası, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, İncesu Yalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan laminant ustası Özgür Ören (50) henüz bilinmeyen bir nedenle 3. kattaki pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden şahsın eşinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı