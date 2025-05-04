Samsun'da İnşaat İşçisi İskeleden Düştü

Samsun'da İnşaat İşçisi İskeleden Düştü
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Samsun'un Atakum ilçesindeki bir inşaatta çalışan 27 yaşındaki işçi, 2. katındaki iskeleden düşerek yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken, polis soruşturma başlattı.

Samsun'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen dış cephe mantolama işçisi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı inşaat halindeki binanın 2. katında dış cephe mantolama işinde çalışan Ferhan Ürkmez (27) iskeleden yere düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ürkmez tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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