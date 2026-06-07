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Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı

Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı
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Samsun'da iki ayrı giyim mağazasından hırsızlık yaptığı iddia edilen karı koca, güvenlik kameraları ve polis takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da iki ayrı giyim mağazasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen karı koca, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan iki ayrı giyim mağazasında meydana geldi. A.T. (58) ile eşi S.T. (44), mağazalardan çeşitli giyim eşyaları çaldı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli karı kocayı düzenledikleri takip sonucu yakalayarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim etti.

Polisteki sorguları tamamlanan A.T. ve S.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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