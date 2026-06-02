İnşaatlardan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde iki ayrı inşaattan toplam 145 bin lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalan Ş.İ., polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde 4 Nisan 2026 tarihinde bir inşaattan yaklaşık 45 bin lira değerinde kablo, 16 Nisan 2026 tarihinde ise başka bir inşaattan yaklaşık 100 bin lira değerinde kablo ve çeşitli inşaat malzemeleri çalındı. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takip ve çalışma sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisinin Ş.İ. (38) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan Ş.İ., gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan Ş.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğini ifade veren şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
