Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu: 77 bin hap ele geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 77 bin 160 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. M.B. (23) isimli şahsın ikametinin çatı katı ile kullanımında bulunan depoda yapılan aramada 66 bin 110 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

İkinci operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 11 bin 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İki ayrı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı