Samsun'da maddi hasarlı trafik kazası

Samsun'da iki aracın karıştığı trafik kazası maddi hazarla atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PGM 097 plakalı SUV ile 45 ALC 155 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı