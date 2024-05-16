Samsun'da Hırsızlık ve Bıçaklama Olayını Aydınlatan Polisler Ayın Polisi Seçildi

Samsun'da hırsızlık ve bıçaklama olayını aydınlatıp faillerin yakalanmasını sağlayan polis memurları ayın polisi seçildi.

Samsun'da Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Ömer Dağ ve Orhan Savaş, bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin tespiti ve yakalanması ile bıçakla bir kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şahsın tespiti ve yakalanmasıyla ilgili olarak mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş oldukları gayret ve disiplinli çalışmaları sonucu diğer mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettikleri için Samsun'da "ayın polisi" seçildiler. Polis memurları Ömer Dağ ve Orhan Savaş'ın fotoğrafları Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı. - SAMSUN