Samsun'da 15 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa