Samsun'da 15 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da 15 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan toplam 15 yıl hapis cezası bulunan M.A. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 'hırsızlık' suçundan toplam 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

