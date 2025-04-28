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Samsun'da Heyelan Faciası: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Samsun'da Heyelan Faciası: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında, baba Adem Kaya ve iki kızı hayatını kaybetti. Aileden geriye yalnızca bir fotoğraf karesi kaldı, annenin durumu ise yürekleri burktu.

Samsun'da meydana gelen heyelan faciasında baba ve iki kızının hayatını kaybetmesinin ardından, aileden geriye kalan fotoğraf görenlerin yüreğini burktu.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Facianın ardından, 4 kişilik aileden geriye yalnızca mutlu günlerinde çekilmiş bir fotoğraf karesi kaldı. Fotoğrafı görenler duygusal anlar yaşarken, ailenin hayatta kalan tek ferdi olan annenin durumu ise yürekleri burktu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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