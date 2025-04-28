Samsun'da Heyelan: 2'si Çocuk 3 Kişi Enkaz Altında

Akaryakıt istasyonunda heyelan: 2'si çocuk 3 kişi enkaz altında

Vali Tavlı: "2'si çocuk 3 kişi enkaz altında. Onları kurtarmak için ekipler yoğun şekilde çalışıyor"

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen heyelanda bir akaryakıt istasyonunun üzerine kaya parçaları düştü. Olayda 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre enkaz altında bir araç kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altındakileri sağ kurtarabilmek için zamana karşı yarış başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bir kadın yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayaları kaldırmak için bölgeye iş makineleri de sevk edilirken, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, heyelanda bir kişinin sağ olarak kurtarıldığını, durumunun iyi olduğunu, enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin kurtarılması için tüm ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "İnşallah kısa sürede içinde onları da sağ olarak kurtarırız" dedi.