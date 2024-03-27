Samsun'da Hastanede Müdüre Bıçak Çeken Çalışan Gözaltına Alındı

Samsun'da hastanede müdüre bıçak çektiği iddia edilen hastane çalışanı polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan personel F.B.'nin "işe geç gelip erken çıktığı ve verilen işi yapmadığı" gerekçesiyle kendisini uyaran hastane müdürü İ.İ.'ye bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği ileri sürüldü. F.B., şikayet üzerine Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.B. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN