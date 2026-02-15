Kızına kahvaltıya giderken feci son: Kaza anı güvenlik kamerasında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu 29. kilometresi Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki evinden kızı Şehri Şahin ve torunuyla birlikte Çınarlık'taki diğer kızına kahvaltıya gitmek üzere yola çıkan 70 yaşındaki Mustafa Şahin, kızının evine yakın bir yerde özel halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde olan Mücahit D. (26) idaresindeki 55 RG 995 plakalı otomobil orta şeritte Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrularak yere düşen yaşlı adama, aynı istikamette seyreden Hüseyin Ç. (47) yönetimindeki 55 RJ 214 plakalı hafif ticari araç da çarparak üzerinden geçti.

Kızı Şehri Şahin ve torununun gözleri önünde 2 aracın çarptığı Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Ç. kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve jandarma aracında sağlık görevlileri kendisine müdahale etti. Gözünün önünde babası vefat eden Şehri Şahin ise gözyaşlarına boğuldu.

Yaşlı adamın kızı ve torunu ile birlikte halk otobüsünden inip karşıya geçmek isterken aracın çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere Dikbıyık Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN