Haberler

Kızına kahvaltıya giderken feci son: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kızına kahvaltıya giderken feci son: Kaza anı güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inen 70 yaşındaki Mustafa Şahin, yolun karşısına geçerken iki aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu 29. kilometresi Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki evinden kızı Şehri Şahin ve torunuyla birlikte Çınarlık'taki diğer kızına kahvaltıya gitmek üzere yola çıkan 70 yaşındaki Mustafa Şahin, kızının evine yakın bir yerde özel halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde olan Mücahit D. (26) idaresindeki 55 RG 995 plakalı otomobil orta şeritte Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrularak yere düşen yaşlı adama, aynı istikamette seyreden Hüseyin Ç. (47) yönetimindeki 55 RJ 214 plakalı hafif ticari araç da çarparak üzerinden geçti.

Kızı Şehri Şahin ve torununun gözleri önünde 2 aracın çarptığı Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Ç. kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı ve jandarma aracında sağlık görevlileri kendisine müdahale etti. Gözünün önünde babası vefat eden Şehri Şahin ise gözyaşlarına boğuldu.

Yaşlı adamın kızı ve torunu ile birlikte halk otobüsünden inip karşıya geçmek isterken aracın çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere Dikbıyık Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
Görüntüler kan dondurdu: Dayak yemekten korktuğum için ateş açtım

İstanbul'da kan donduran görüntü! Katilin ifadesi ortaya çıktı