Halk otobüsünde lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencisi yakalandı
Samsun'da bir üniversite öğrencisi, halk otobüsünde uyuyan lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit etti. Soğukkanlı bir şekilde olay yerinden kaçan B.Ö., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da halk otobüsü içerisinde lise öğrencinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö.'nün (25) birlikte otobüse bindiği arkadaşı K.K.'nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti. Duruma anlam veremeyerek ne olduğunu sorması üzerine B.Ö.'nün, paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.'nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi. Otobüsten inerek olay yerinden uzaklaşan B.Ö., müştekilerin şikayeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

