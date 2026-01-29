Gümüşçünün vitrin camını kırıp altın zannettiği bilezikleri çaldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir gümüşçünün vitrin camını kırarak altın zannettiği 3 bileziği çalan 19 yaşındaki D.O. tutuklandı. Olay, sabaha karşı gerçekleşirken, gümüşçünün hırsızlığı polise bildirmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda zanlı yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir gümüşçüde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs demirle vitrinin camını kırıp, altın sandığı 3 adet altın kaplama bileziği alarak kaçtı. İş yeri sahibi hırsızlık olayını polise bildirdi. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayını D.O.'nun (19) gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN