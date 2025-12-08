Haberler

Samsun'da kaçak tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi

Samsun'da kaçak tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 60 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve pek çok tütün ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahsa işlem yapıldı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 60 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 60 paket pipo tütünü, 1 adet elektronik ısıtmalı sigara cihazı ve 630 paket ısıtmalı sigara elde edildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
