Haberler

Samsun'da 13 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi

Samsun'da 13 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirilirken, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çarşamba ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. KOM Şube ekipleri operasyonda iş yerinde yapılan detaylı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 13 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirdi.

Ele geçirilen motorlara el konulurken, operasyon kapsamında yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

Eve giren polis dev kafesi gördü, skandal sonradan ortaya çıktı
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

Obama'nın uzaylılarla ilgili sarf ettiği cümle deprem etkisi yarattı
Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

Tokat'ta günlerdir kayıp olarak aranan kadından acı haber