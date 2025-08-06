Samsun'da Görme Engelli Uyuşturucu Tüccarı Tutuklandı

Samsun'da görme engelli bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddia edilen görme engelli E.G.'yi (30) İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.G., görme engelli olduğu için uyuşturucu ticareti yapmasının mümkün olmadığını savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN