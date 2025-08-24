Samsun'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan İki Kişi Tutuklandı

Samsun'da göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan 2 kişinin aynı suçtan tutuklu bulundukları cezaevinden 15 gün önce çıktıkları ortaya çıktı. Tutuklanan 2 kişi yine cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den İstanbul'a kaçak göçmenleri taşıyan U.A. idaresindeki transporter aracı Samsun girişinde durdurdu. Aracın içinde Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapan Afgan uyruklu 10 kaçak göçmen ele geçirildi. Göçmen polisi yaptığı araştırmada T.A. isimli şahsında U.A.'nın kaçak göçmen taşıyan aracına başka bir araçla da öncülük yaptığını ve polis uygulamalarını görünce geri haber verdiğini tespit etti. U.A. ile T.A. gözaltına alındı. 10 Afgan uyruklu göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdülüğüne teslim edildi. Polis yaptığı araştırmada gözaltına alınan U.A. ve T.A.'nın 2025 yılı içinde Ardahan ilinde aynı araçla göçmen kaçakçılığı yapıp tutuklanarak cezaevine gönderildiklerini ve 15 gün önce cezaevinden çıkıp yine göçmen kaçakçılığı yaptıklarını ortaya çıkardı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan U.A. ve T.A. Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.A. ve T.A. " Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak Samsun Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN