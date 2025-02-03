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Samsun'da Giyim Mağazalarından Hırsızlık Şüphesi

Samsun'da Giyim Mağazalarından Hırsızlık Şüphesi
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Samsun'un Atakum ilçesinde, giyim eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan gençler, adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.

Samsun'da alışveriş merkezindeki 2 mağazadan giyim eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazalardan giyim eşyası çaldıkları iddia edilen E.M. (19) ve E.Ç. (17) polis tarafından gözaltına alındı. E.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü, E.M. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.M. ve E.Ç. savcıya ifade verip serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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