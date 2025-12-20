Haberler

Samsun'da gençler arasında kavga: 1 yaralı

Samsun'da gençler arasında kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada bir öğrenci darp edilerek yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da gençler arasında çıkan kavgada 1 öğrenci darp sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Afitap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir öğrenci darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, darp raporu alınması amacıyla polis ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title