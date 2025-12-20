Samsun'da gençler arasında kavga: 1 yaralı

Samsun'da gençler arasında çıkan kavgada 1 öğrenci darp sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Afitap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir öğrenci darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, darp raporu alınması amacıyla polis ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN