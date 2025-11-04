Samsun'da Genç Kadını Öldüren Şahsa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Samsun'da genç kadını evinin önünde tabancayla vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi TOKİ Konutları'nda 06 Şubat 2024 tarihi öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan Muradiye Terzi (31) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Komşuları tarafından evinin giriş kapısı önünde yerde yatarken bulunan Muradiye Terzi, ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde 1 adet boş kovan ele geçirirken, silahlı saldırıyı Murat Demir'in (44) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polisteki sorgusunun ardından 08 Şubat 2024 tarihinde Samsun Adliyesine sevk edilen Murat Demir, "3 yıl önce eşimden boşandım. TOKİ bloklarında apartman görevlisi olarak çalıştım. Bu sırada aynı apartmanda kalan Muradiye Terzi ile tanıştım. Eşinden boşanmıştı. Arkadaş olduk. Muradiye daha sonra ikinci evliliğini yaptı. Eşi yurt dışında gemide çalışıyordu. Muradiye ile sevgili olduk. 6 yıldır da sevgiliydik. 2017 yılından bu zamana kadar Muradiye'nin banka hesaplarına yaklaşık 30 bin lira para gönderdim. Daha sonra da elden 570 bin lira para verdim. Bu paraları daha iyi hayat yaşasın diye verdim. Yaklaşık 2 ay önce Muradiye ile aramızda bir soğukluk oluştu. Benimle görüşmeye devam etmek istemiyordu. Ben Alaçam ilçesine taşındım. Muradiye bana 'görüşelim' diye mesaj attı. Ben de evine gittim. Bana pencereden gel diye işaret etti. Asansöre bindik. Muradiye tekrar 'eve çıkalım, evde konuşalım' diye asansörün düğmesine bastı. Evinin önüne geldiğimizde montunun cebinden tabanca çıkarttı ve bana doğrulttu. Bu sırada etraftan yardım istedi. Boğuşurken tabancayı elinden aldım ve Muradiye yere düştü. Ben de tabancayla ateş açtım. Silahı kurusıkı tabanca zannettim. Geceyi bir inşaata kalarak geçirdim. Sonra teslim oldum" diye ifade vermişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Demir hakkında Samsun 3.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Murat Demir, "Öldürme amacım yoktu. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme Murat Demir'i Muradiye Terzi'yi öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve silah suçundan da ayrıca 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN