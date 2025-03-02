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Samsun'da Genç, Babasına Ait İş Yerinde Ölü Bulundu

Samsun'da Genç, Babasına Ait İş Yerinde Ölü Bulundu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 22 yaşındaki E.K., babasına ait iş yerinin saman deposunda asılı halde bulundu. Olay, yakınları tarafından fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Genç, sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir genç, babasına ait iş yerinin saman deposunda asılı halde ölü bulundu.

Olay, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Samancılar mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (22) babasına ait iş yerinin saman deposunda yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. E.K.'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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