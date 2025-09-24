Haberler

Samsun'da Fuhuş Operasyonu: İki Masaj Salonu Basıldı

Samsun'da Fuhuş Operasyonu: İki Masaj Salonu Basıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda iki masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Çeşitli yaş gruplarındaki iş yeri sahipleri ve çalışanları gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı masaj salonuna düzenlenen polis operasyonunda fuhuş yapıldığı tespit edilirken, iş yeri sahipleri ve çalışanlar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı belirlendi. Olayla ilgili iş yeri çalışanları S.M. (28), H.G. (30) ve iş yeri sahibi K.İ. (26) polis ekiplerince yakalanarak haklarında tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, başka bir çalışmada, fuhuş yapıldığı belirlenen diğer bir masaj salonuna cumhuriyet savcısı talimatıyla operasyon düzenlendi.

Aramada şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. İş yeri çalışanları Ç.L.B. (30), A.Ç. (30) ve iş yeri sahibi İ.B. (41) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.