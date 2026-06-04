Haberler

Fabrikadaki elektrik faciasında ölen 3 işçinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Fabrikadaki elektrik faciasında ölen 3 işçinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda su pompasını onarmaya çalışan 3 işçi yüksek gerilim akımına kapılarak hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen elektrik faciasında hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Olay, dün saat 21.40'ta Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki fabrikanın çelikhane tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık suların toplandığı kuyuda arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Mustafa İnanç (50), Naci Gezer (46) ve Yunus Çekiç (47) yüksek gerilim akımına kapıldı. Üç işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından adli tıp binası önünde, hayatını kaybeden 3 işçi için dua edildi ve helallik alındı. Daha sonra ailelerine teslim edilen cenazeler, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu