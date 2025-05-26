Samsun'da Evde Yasa Dışı Kenevir Sardığı Ortaya Çıktı

Samsun'da Evde Yasa Dışı Kenevir Sardığı Ortaya Çıktı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, bir evin içinde kenevir serası ele geçirildi. İki kişi gözaltına alınırken, 18 kök kenevir bitkisi ve esrar da bulundu.

Evin içinde kenevir serası ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis bir evin içinde kenevir serası ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen 2 şahsı yakaladı. Olayla ilgili bir evde yapılan aramada, kenevir yetiştirmeye yarayan ısıtıcı ve ışıklandırma sistemi, 18 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu ve 10 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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