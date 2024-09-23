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Samsun'da Ev Penceresinden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da Ev Penceresinden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden havalandırma boşluğuna düşen 76 yaşındaki Ahmet Muammer Doğru, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 6. kattaki evlerinin penceresinden havalandırma boşluğuna düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda saat 04.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Muammer Doğru (76) 6. kattaki evlerinin yatak odasının penceresinden havalandırma boşluğuna düştü. Birinci kattaki ev sakinleri büyük bir gürültü ile uyandıklarında zemindeki havalandırma boşluğunda yaşlı adamı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediler. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından Ahmet Muammer Doğru'nun cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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