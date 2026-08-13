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Samsun'da emlak ofisi önünde müteahhidi vuran tutuklandı

Samsun'da emlak ofisi önünde müteahhidi vuran tutuklandı
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Samsun’un Atakum ilçesinde emlak ofisi önünde müteahhidi silahla yaralayan meslektaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde emlak ofisi önünde müteahhidi silahla yaralayan meslektaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos Salı günü saat 16.20 sıralarında Körfez Mahallesi Mustafa Çavuş Caddesi ile Ihlamur Caddesi kesişiminde bulunan emlak ofisi önünde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan müteahhit Ç.Y. (40), sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenleyen müteahhit V.Ş. (45) olaydan sonra kaçtı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan V.Ş. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen V.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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