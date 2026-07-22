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Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı
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Samsun İlkadım'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün aracı trafikten men edilerek çekiciyle kaldırıldı. Her iki sürücüye trafik cezası uygulandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı maddi hasarlı kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün aracı trafikten men edilerek çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atakum istikametine seyir halinde olan 55 AVH 743 plakalı motosiklet ile 31 AYK 703 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay yerinden geçen bir ekibin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Her iki sürücüye de çeşitli ihlaller nedeniyle trafik cezası uygulanırken, ehliyetsiz olduğu ve kimliğini yanında bulundurmadığı belirlenen motosiklet sürücüsünün aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Trafik polisleri, ehliyetsiz sürücü hakkında işlem yapılması için olay yerine resmi polis ekiplerini çağırdı. Taraflar, işlemlerin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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